ЖКХ

Капремонт участков сетей водоснабжения проведут в Острове-3

Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения и водоотведения выполнят в Острове-3. По итогам объявленного аукциона определен подрядчик на выполнение работ — ООО ГК «Профит». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В общей сложности в результате реализации проекта в Острове-3 заменят порядка 16 км водопроводных сетей и более 13 км канализационных сетей. Проведенные работы позволят повысить надежность водоснабжения жителей населенного пункта, улучшат качество предоставления коммунальных услуг, заметили в правительстве.

На работы направят более 310 млн рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Капитальные ремонты пройдут при поддержке Минстроя России в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации». Срок исполнения контракта - до конца 2025 года.

В конце прошлого года был заключен еще один контракт на капитальный ремонт участков водопроводных и канализационных сетей в Острове-3. На эти цели направят более 56 млн рублей. Работы планируют завершить до осени текущего года.

В правительстве напомнили, что в Острове-3 также планируется провести масштабные работы по строительству магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Речь идет строительстве тепловых сетей до здания Дома офицеров, ТК №31, ТК №10, а также возведение внутриквартальной системы отопления к более чем 20 многоквартирным жилым домам. В частности, предполагается замена инженерных сетей на протяжении более чем 20 км. Соответствующая региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры одобрена правительством Российской Федерации.