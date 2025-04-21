Общество

ИТ-холдинг Т1: Через десять лет писать код будут не программисты

Проникновение технологий ИИ в операционные процессы приводит к сокращению числа рутинных и стандартных аналитических операций, выполняемых сотрудниками. При этом количество автоматизируемых функций быстро увеличивается. В таких условиях компании, которые рассматривают людей как важный производственный ресурс, должны менять подход к развитию персонала. Об этом рассказал руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын в ходе дискуссии «Поговори хоть ты со мной: нейросеть — больше, чем помощник». Обсуждение прошло в рамках конференции Data Fusion.

По словам Сергея Голицына, специалисты, готовые обучаться и расширять свои возможности, изучая ИИ, станут особенно ценными для работодателя.

«Нет сомнений, что через пять – максимум десять лет практически все программные продукты будут создаваться не профессиональными программистами, а, например, аналитиками, которые будут качественно формировать промт в виде бизнес и функциональных требований», — полагает Сергей Голицын.

Эта трансформация приведет к тому, что в перспективе 15 лет бизнес-процессы настолько сильно изменятся, что повлекут революцию в бизнес-моделях. «И те компании, которые сегодня еще отрицают инновации, например, использование цифровых ассистентов, могут уйти в прошлое достаточно быстро», - уверен руководитель Т1 ИИ. В частности, он подчеркивает, что в банковской отрасли ИИ-ассистенты уже наделены функцией принятия решений по ряду вопросов, например, в выдаче кредитов.

Сергей Голицын прогнозирует, что в ближайшее время будет создано большое количество профессиональных агентов на базе ИИ, в различных индустриях. Они будут использоваться в комитетах принятия решений, например, во врачебных консилиумах.