ЖКХ

Весенние осмотры начались на коммунальных объектах Минобороны в Псковской области

На коммунальных объектах Минобороны в Псковской области начались весенние осмотры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время в жилищно-коммунальной службе №14 города Псков филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Западному военному округу заканчивается отопительный сезон 2022–2023 годов и начинается планирование мероприятий по подготовке к следующему периоду.

Каждый год с наступлением весны специалисты жилищно-коммунальной службы №14 совместно с должностными лицами воинских частей проводят осмотры объектов казарменного фонда и военной инфраструктуры для оценки технического состояния фондов после завершения зимнего периода эксплуатации.

В зоне ответственности ЖКС №14 (Псков) осмотрят около 600 зданий казарменно-жилищного фонда, 41 объект теплового хозяйства, 59 объектов водо-канализационного хозяйства, а также инженерные сети.

По результатам весеннего осмотра будут скорректированы планы текущих ремонтов и планы подготовки объектов к работе в зимний период 2023–2024 годов, будут выявлены объекты, подлежащие проведению текущего и капитального ремонта.