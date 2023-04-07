ЖКХ

В Пскове газифицировали две улицы и зооприют

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили в областном центре газопровод протяженностью около 1 км. Возможность подключиться к природному газу получили девять домовладений по улицам Широкая и Ленинградская, а также зооприют. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«До границ шести земельных участков в рамках договоров построены газовые сети, мы приступаем к строительству внутренних сетей и монтажу внутридомового оборудования. В скором времени отапливать в домах станет экономичнее. Газификация обеспечит комфортные условия для работы приюта», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.