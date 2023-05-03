Отопительный сезон в Кунье планируют завершить после майских праздников

Отопительный сезон в Кунье планируют завершить 10 мая. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram
«Многие жители поселка Кунья интересуются датой окончания текущего отопительного сезона. Предварительно планируем топить до 10 мая. С 10-го, по прогнозу, должна установиться теплая погода», - отметил Олег Лебедев.
Он поблагодарил всех поставщиков топлива на муниципальные котельные, в особенности Дедовичскую лесную компанию.
«Дефицита дров в текущем отопительном сезоне не было. Более того, котельная в деревне Боровково полностью обеспечена дровами на следующий отопительный период, запас топлива составляет порядка 800 кубометров», - рассказал Олег Лебедев.
Ранее глава Пскова Борис Елкин поделился планами по завершению отопительного сезона в областном центре.