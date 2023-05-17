ЖКХ

Несколько домов обесточат в Великих Луках из-за ремонтных работ

Несколько домов обесточат в Великих Луках 19 мая для производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9.00 до 17.00 электроснабжение приостановят по адресам: