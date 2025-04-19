Спорт

ФК «Псков» сыграл вничью с «ГУОР-Карелией»

Футбольный клуб «Псков» стартовал в турнире «Кубок регионов», который проходит на стадионе «Машиностроитель». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матч хозяев поля с игроками команды «ГУОР-Карелия» завершился со счетом 1:1.

В пятницу, 25 апреля, «Псков» встретится с клубом «Приозерск».

В субботу, 26 апреля, пройдут финал турнира, а также матчи за 3-е и 5-е места.

Ранее сообщалось, что ФК «Псков» примет участие в чемпионате Северо-Запада по футболу. Первый этап продлится с 21 мая по 13 августа.