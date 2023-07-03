ЖКХ

Более 20 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» в Струго-Красненском районе

23 тысячи кубометров отходов вывез «Экопром» в Струго-Красненском районе с начала 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В мае текущего года благодаря слаженной работе администрации и регоператора была ликвидирована свалка на берегу озера Черное - вывезено 8 кубометров отходов. Ежемесячно с территории Струго-Красненского района вывозится около 5000 кубометров отходов.

В зону оказания услуги по вывозу ТКО входят ГП «Струги Красные», СП «Марьинская волость», СП «Новосельская волость». За время работы регионального оператора в деревнях Замошье, Ждани, Яблонец, Кириково, Костелево, Марьино, Ольгино, Пятчино, Сиковицы, Щир, Заполье, Маяково, селе Новоселье устаревший мешковой способ сбора заменили на контейнерный. А в деревнях Яблонец, Заполье, Бровск, Заозерье была организована система регулярного вывоза отходов.

«Ранее отсутствие систематического вывоза отходов в этих деревнях приводило к накоплению отходов в лесах, на улицах, и близ жилых домов. Теперь жители этих населенных пунктов имеют возможность утилизировать отходы и поддерживать чистоту и порядок в своих окрестностях», – рассказали в «Экопроме».

Организация вывоза отходов в деревнях Яблонец, Заполье, Бровск, Заозерье стала значимым шагом в улучшении качества жизни в этих деревнях.

«Просим всех посетителей района соблюдать правила экологического поведения: берите с собой специальные мешки для мусора и убирайте за собой все отходы. Если поблизости нет контейнеров, не бросайте мусор на землю, а заберите его с собой и выбросите в соответствующих местах», – обратился к жителям регоператор.