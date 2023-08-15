ЖКХ

Траты со спецсчетов на капремонт многоквартирного дома предложили контролировать

Жители, собирая средства на капремонт дома, могут выбрать для их хранения спецсчет. В этом случае они и распоряжаются финансами сами. Но всегда ли результативно? Таким вопросом задались в правительстве. И предложили Госжилинспекции уделять этому больше внимания. В частности, сформировать реестр протоколов общего собрания собственников, касающихся решений о капремонте, проверять качество и безопасность ремонтных работ, а акты осмотров публиковать в ГИС ЖКХ. Такие положения содержит законопроект кабмина, который опубликован 3 августа в электронной базе Госдумы.

Тему эффективного использования спецсчетов обсуждают уже давно. Когда жители многоквартирных домов выбирают такой способ накопления денег на капремонт, они и организуют все самостоятельно. Но не всегда работу выполняют качественно и в срок, а деньги расходуют эффективно. «Если для этого нанимают людей с недостаточной квалификацией, то в итоге и окончания ремонта можно не дождаться, и деньги потерять, поэтому такие изменения нужны», — подтвердила «Парламентской газете» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Еще в 2022 году Владимир Путин дал поручение усилить контроль деятельности управляющих организаций в многоквартирных домах, где используют спецсчета. Поэтому в правительстве подготовили соответствующий законопроект. Предположительно новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Ресина, законопроект совершенствует порядок проведения капремонта многоквартирных домов, определяет задачи органов госжилнадзора и делает прозрачным для граждан весь процесс с помощью государственной информационной системы ЖКХ. А главное, это позволит усовершенствовать контроль за использованием средств, которые находятся на спецсчетах.

Он добавил, что нужна устойчивая система взаимодействия всех участников капитального ремонта в любом многоквартирном доме. «Мы должны иметь четкие ответы на все вопросы, чтобы продлить жизнь нашего жилья, чтобы определить требуемые работы, определить сроки и вовремя провести ремонт», — сказал депутат.

Как говорится в законопроекте, Госжилнадзор будет вести реестр протоколов собраний собственников по вопросам капремонта. А ведомство подтвердит, что данное решение собственниками действительно принято.

Сейчас с этим просто беда, считает Светлана Разворотнева. «Зачастую ставят фальшивые подписи в протоколах, по которым принимают решения потратить деньги собственников на какие-то виды работ», — сетует депутат. При этом, объяснила она, при использовании спецсчетов нет предела для расценок на ремонтные работы.

Также авторы проекта закона предложили специалистам надзорных органов осуществлять строительный контроль. И затем размещать акты по результатам строительного контроля в ГИС ЖКХ.

Сейчас ход капремонта в многоквартирных домах контролирует Фонд капитального ремонта. Если речь идет о доме, где жильцы выбрали спецсчет, то УК, ТСЖ, жилищный кооператив. Активные собственники тоже проверяют, что сделали рабочие. Но важно, чтобы у этих людей было или строительное, или техническое образование. Это поможет оценить результаты ремонта, к примеру, есть ли щели на фасаде или просветы в кровле, убрали ли инженерные сети в короба.

Как ранее сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, жители, решившие хранить деньги на спецсчетах и расходовать их самостоятельно, сами и несут ответственность за выполнение работ. При этом депутат считает, что в вопросе контроля за выполнением и качеством проведенных работ помочь им нужно. Поэтому он поддержал расширение возможностей Госжилинспекции в проверке качества производимых работ по капремонту, и даже включая деятельность региональных операторов.