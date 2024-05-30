Сцена / Концерты

Рэп-батл в стиле «перестрелки» пройдет между псковскими исполнителями 22 мая

Событие в мире уличной культуры и хип-хопа DeathMatch Psk Rap Battle состоится в Пскове 22 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Изображение: Pskov Rap Competition 2025 / «ВКонтакте»

Как рассказали организаторы, это мероприятие будет проходить в формате «перестрелки» между MC. Формат DeathMatch подразумевает батл между участниками, где каждый из них сможет сделать три выхода по восемь строк, которые прозвучат под один бит.

В рамках данного батла встретятся доминирующие представители рэп-движения города Пскова: NW Venoc, Headlight, Лебовский, Мутный и Kostet.

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечит DJ Кор.

Вход на мероприятие свободный, однако посещение разрешено только лицам старше 18 лет.

Место встречи: Blgkv Bar, Октябрьский проспект, дом 20, 3 этаж.