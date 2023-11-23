ЖКХ

Проект строительства очистных сооружений начали разрабатывать в Дновском районе

Подрядчик ООО «КуйбышевВодоканалПроект» приступил к разработке проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в Дновском районе. Об этом сообщил глава района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«На днях в администрации Дновского района состоялось рабочее совещание с представителями подрядчика, - рассказал Михаил Шауркин. - В тесном взаимодействии нам предстоит подготовить градостроительный план с учётом всех пояснений, сделанных главным инженером проекта, а также ряд других документов, необходимых для продолжения совместной работы».

Глава района напомнил, что в октябре администрация Дновского района заключила муниципальный контракт на сумму 7 миллионов рублей по разработке проекта новых очистных сооружений. Подрядчиком выступает ООО «КуйбышевВодоканалПроект».