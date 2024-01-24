ЖКХ

150 млн рублей выделят для подготовки муниципальных образований Псковской области к отопительному сезону

150 млн рублей из областного бюджета выделят для подготовки муниципальных образований Псковской области к отопительному сезону 2024 – 2025 годов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Не секрет, что коммунальная инфраструктура в Псковской области характеризуется большим физическим износом – ветхие сети, влекущие теплопотери, старое котельное оборудование и инфраструктура, которую необходимо модернизировать. Многое сегодня делается при поддержке нашего президента, в том числе в рамках реализации президентских нацпроектов», – рассказал губернатор.

Правительство области из года в год оказывает адресную финансовую поддержку муниципальным образованиям области на подготовку к отопительному сезону.

Глава региона поручил оперативно выделить 150 млн рублей из областного бюджета для подготовки муниципальных образований к отопительному сезону 2024 – 2025 годов. «Делаем это сильно заранее, чтобы главы могли в плановом режиме сделать всё необходимое: подготовить документацию, разыграть конкурсы и провести необходимые работы», – добавил Михаил Ведерников.

Средства будут направлены для обеспечения безаварийности объектов коммунальной инфраструктуры и получения паспортов готовности к отопительному сезону.