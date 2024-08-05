ЖКХ

Жители псковской Черехи засаживают придомовые территории пионами и лилиями

Площадку возле многоэтажных домов самостоятельно благоустраивают их жильцы в деревне Череха Псковского района. Об этом управляющая компания «Новый квартал» сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: управляющая компания «Новый квартал» / «ВКонтакте»

На придомовых территориях многоэтажек жители высаживают цветы на клумбы и в вазоны. В зависимости от сезона, там можно увидеть бархатцы, астры, лилии, тюльпаны, пионы, гортензии, фиалки и другие растения. Жильцы украшают дворы садовыми фигурами, своими руками создают малые архитектурные формы.

«Такие красивые ухоженные участки всегда вызывают приятные эмоции не только у собственников жилья, но и у всех проходящих мимо. Благодарим неравнодушных людей, которые занимаются озеленением и благоустройством своих придомовых территорий», — отмечают в управляющей компании.

Напомним, несколько домов в деревне Череха перешли под управление «Нового квартала» с 1 марта текущего года.