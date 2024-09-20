ЖКХ

Учения по ликвидации аварии «Запах газа в колодце» организовали в Пскове

АО «Газпром газораспределение Псков» провело учебно-тренировочные занятия по плану взаимодействия городских служб при ликвидации возможной аварии «Запах газа в колодце». Участниками тренировки стали ДПС, УВД, МЧС, «Горводоканал», Псковский филиал «Россети Северо-Запад» и «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Газпроме».

Фото здесь и далее: «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков»

После поступления учебного вызова о запахе газа на улице первыми на место условной аварии выехала бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Псков». По прибытию на место был произведен анализ ситуации, с помощью газоанализатора проверен уровень загазованности колодцев, а также обследован газорегуляторный пункт. В соответствии с планом взаимодействия служб города к месту проведения аварийных работ для ликвидации последствий происшествия были вызваны остальные службы.

В тренировке для ликвидации условной аварии были открыты колодцы, установлен вытяжной вентилятор, по периметру натянуто ограждение и выставлены предупредительные знаки в местах подходов к загазованной зоне, организована ее охрана. Специалист аварийно-диспетчерской службы в колодце устранил условную утечку и проверил герметичность всех кранов и соединений.

После устранения утечки газа и локализации места аварии участники учебно-тренировочных занятий детально проанализировали совместные действия и дали положительную оценку проделанной работе. Все сотрудники задействованных служб прибыли на место после оповещения диспетчеров АО «Газпром газораспределение Псков» и ЕДДС в нормативные сроки с полным комплектом документации.

«Мы регулярно проводим тренировки для отработки умений аварийной бригады по ликвидации аварийных ситуаций, а также для совершенствования навыков применения специальной одежды и снаряжения. Учения с привлечением городских служб позволяют наладить взаимодействие для наиболее оперативного устранения аварий», - отметила главный инженер, заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.