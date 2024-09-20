ЖКХ

Отопительный сезон стартует в Псковском районе

Отопительный сезон стартует в Псковском районе 1 октября. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Подачу тепла в детские сады и школы начали с сегодняшнего дня. В жилые дома тепло начнет поступать поэтапно, в соответствии с погодными условиями», – сказала Наталья Федорова.

В случае проблем с завоздушиванием системы она призвала обращаться управляющие компании или по телефону ЕДДС Псковского района: 8 (8112) 29-31-13.

Напомним, также 1 октября отопительный сезон стартует в Пскове и в Великих Луках.

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