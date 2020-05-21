Интерактив: Обнаружен пульт управления набережной

Юлия Пожидаева: Коронавирус не стал преградой для общения с жителями 9-го округа

Где заправить и где починить кондиционер машины в Пскове

Летние кафе и веранды в Псковской области скоро смогут принимать посетителей

Около 10 заявок от округа №9 ожидают участия в программе ремонта дворов