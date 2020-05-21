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Интерактив: Почему дипломаты из Прибалтики и работники консульств не соблюдают самоизоляцию?
Мой знакомый связан с работой на границе, он рассказал, что в Россию из Эстонии несколько дней назад через границу спокойно въехал эстонский дипломатический работник, у которого в своей стране выявили и подтвердили диагноз COVID-19.
Дипломаты из прибалтийских стран постоянно мотаются через границу. И я сам подтверждаю это - у нас в доме проживает сотрудница латвийского консульства, я регулярно здороваюсь с нею в подъезде, знаю, что она раз в две недели ездит в Латвию. Но ни на каком карантине она после возвращения в Псков не сидит. В минувшее воскресенье она шумной компанией что-то праздновала в ресторане «Мама Рома». Разве это нормально? Их видели в ресторане отеля «Покровский». Они постоянно то в кафе, то в салонах красоты, то в спортзалах или магазинах и никакую самоизоляцию не соблюдают. Может, этот эстонец специально к нам заразным отправлен. В Латвии и Эстонии ситуация с коронавирусом в последнее время значительно ухудшилась.
Могут ли ответственные лица в Псковской области ответить на несколько вопросов. Должны ли соблюдать самоизоляцию и карантинные меры работники консульств и дипломаты? Кто должен контролировать выполнение ими правил, введенных на данной территории? Подчиняются ли дипломатические работники требованиям российских санитарных и медицинских служб? Непонятно, может ты разговариваешь с человеком в подъезде, а он только вернулся из Латвии, где уже в связи с перегрузкой из-за COVID-19 в здравоохранении объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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Интерактив: Почему дипломаты из Прибалтики и работники консульств не соблюдают самоизоляцию?
Мой знакомый связан с работой на границе, он рассказал, что в Россию из Эстонии несколько дней назад через границу спокойно въехал эстонский дипломатический работник, у которого в своей стране выявили и подтвердили диагноз COVID-19.
Дипломаты из прибалтийских стран постоянно мотаются через границу. И я сам подтверждаю это - у нас в доме проживает сотрудница латвийского консульства, я регулярно здороваюсь с нею в подъезде, знаю, что она раз в две недели ездит в Латвию. Но ни на каком карантине она после возвращения в Псков не сидит. В минувшее воскресенье она шумной компанией что-то праздновала в ресторане «Мама Рома». Разве это нормально? Их видели в ресторане отеля «Покровский». Они постоянно то в кафе, то в салонах красоты, то в спортзалах или магазинах и никакую самоизоляцию не соблюдают. Может, этот эстонец специально к нам заразным отправлен. В Латвии и Эстонии ситуация с коронавирусом в последнее время значительно ухудшилась.
Могут ли ответственные лица в Псковской области ответить на несколько вопросов. Должны ли соблюдать самоизоляцию и карантинные меры работники консульств и дипломаты? Кто должен контролировать выполнение ими правил, введенных на данной территории? Подчиняются ли дипломатические работники требованиям российских санитарных и медицинских служб? Непонятно, может ты разговариваешь с человеком в подъезде, а он только вернулся из Латвии, где уже в связи с перегрузкой из-за COVID-19 в здравоохранении объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Виктор