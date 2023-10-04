Интерактив: Маргиналы в сквере Породнённых городов

Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года, заявили в Совфеде

В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем

Пособие при рождении ребенка с начала года получили более 2 тысяч псковских семей

Почти 18 тысяч человек приняли участие в штабной тренировке по гражданской обороне в Псковской области