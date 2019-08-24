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В России пройдут крупномасштабные учения полевых банков

20.09.2019 09:45|ПсковКомментариев: 0

В рамках проведения маневров «Центр-2019» впервые пройдут крупномасштабные учения полевых банков. В шести областях страны будут развернуты мобильные платежные пункты, где военнослужащие смогут снять наличные, оформить перевод или совершить другую операцию, пишут «Известия».

Тестирование работоспособности новой системы состоится на полигонах Свердловской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Новосибирской и Оренбургской областей. Мобильные комплексы предназначены для использования в военно-полевых лагерях и других местах, где нет банковской инфраструктуры.

Офисы смонтированы на шасси «КамАЗ», они установлены в крытом кузове. При необходимости их можно переоборудовать для выдачи карт национальной платежной системы «Мир». Охрану полевых банков обеспечивают специальные батальоны и военная полиция.

Финансовое обеспечение в полевых условиях необходимо по ряду причин, отметил профессор РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. Это важно и для поддержания морального состояния военнослужащих: им спокойнее, если они могут перевести средства близким или получить наличные.

Источник: Псковская Лента Новостей
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