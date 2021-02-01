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Всероссийская перепись населения позволит оценить состояние жилья в Псковской области

Всероссийская перепись населения, которая пройдет в текущем году, позволит оценить состояние жилья в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

«Наверняка многие слышали расхожее выражение "дома и стены помогают". Кстати, какие они в вашем доме? Кирпичные, панельные, монолитные? Или, может быть, блочные? Во время переписи населения, которая пройдет в 2021 году по всей России, нужно будет об этом обязательно рассказать», - пояснили в учреждении.

От материала стен и года постройки здания зависит срок его службы. По данным Всероссийской переписи 2010 года, более 61% постоянного населения Псковской области проживало в отдельных квартирах, и почти 30% – в индивидуальных (одноквартирных) домах частного жилищного фонда.

Из числа ответивших на вопрос о годе постройки жилья 53,6% сообщили, что их дома построены в период с 1971 по 1995 годы, 23,1% – с 1957 по 1970 годы, 14,1% проживали в индивидуальных домах и квартирах, построенных ранее 1957 года. Относительно новое жилье, построенное в 2003-2010 годах, указали 3,7%. При этом почти 35% из указавших материал наружных стен жилья сообщили, что проживают в домах с панельными/блочными наружными стенами, более 28% – с деревянными наружными стенами.

Какие сейчас дома и квартиры у жителей Псковской области станет возможным выяснить с помощью предстоящей Всероссийской переписи населения. Жилищным условиям посвящен отдельный бланк переписи «П» (Помещение). Важно поделиться этой информацией, ведь она поможет максимально точно оценить состояние жилья в Псковской области и по всей стране, запланировать строительство и составить программы капитального ремонта.

Всероссийская перепись населения, которая станет первой цифровой переписью в России, пройдет в 2021 году. Главным ее нововведением станет возможность самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг. Выбрать способ участия во Всероссийской переписи населения и получить напоминание можно на странице https://www.strana2020.ru/howto/.