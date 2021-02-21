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Рекордное количество ипотечных кредитов выдали в Псковской области в январе

26.02.2021 16:07|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в январе выдали на 11% ипотечных кредитов больше, чем годом ранее. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в январе 2021 года 86 тысяч ипотечных кредитов. Такое количество выдач является рекордным для первого месяца года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, лучшая динамика наблюдалась в Тюменской области (+26% к январю 2020 года), Краснодарском крае (+25%), Оренбургской области и Удмуртской республике (по +24%) и Югре (+22%). Наименьшая динамика – в Кировской, Самарской и Нижегородской областях (по +3%), Омской области и Башкортостане (по +2%) и Пермском крае (+1%). В Санкт-Петербурге в январе банки выдали на 7% больше ипотечных кредитов, а в Москве – на 16%.

Количество ипотечных кредитов в Псковской области составило 0,3 тыс.. В процентном отношении к январю 2020 года рост составил 10%.

Теги: #ипотека #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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