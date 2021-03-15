Недвижимость

Губернатор помог пушкиногорцам решить вопрос с реконструкцией дома на территории ОКН

Многодетная семья из Пушкиногорского района обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой оказания содействия для получения разрешения на реконструкцию их жилого дома. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос глава региона рассмотрел на личном приеме граждан 17 марта.

Фото: Дмитрий Дроздецкий

Жительница села Велье Пушкиногорского района Анна Андреевна по видеосвязи рассказала губернатору о том, ее многодетная семья хотела сделать пристройку к дому, в котором сейчас проживает. Но на запрос она получила отказ, поскольку дом находится на территории объекта культурного наследия.

«На территории нашей области, к счастью, находится действительно большое количество объектов культурного наследия, - подтвердил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. - Поэтому такие случаи иногда происходят».

Вместе с тем он отметил, что границы объектов, на территории которых находится жилой дом Анны Андреевны, в настоящий момент не определены. По его словам, в срок до 30 апреля будет подписан приказ, согласно которому защитную зону снимут.

«В таком случае вы войдете в строительный сезон своевременно и успеете все сделать до начала холодов», - обратился к жительнице села Велье Михаил Ведерников.