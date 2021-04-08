Недвижимость

Сбербанк выдал почти 600 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки

За время действия программы льготной ипотеки, запущенной как мера поддержки в пандемию, Сбербанк выдал 226 тысяч ипотечных кредитов на 598,4 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на вице-президента, директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева.

Как отметили в Сбербанке, программа «Господдержка-2020» стала вполне органическим и экономически оправданным способом стимуляции спроса в пандемию, который поддержал строительную отрасль и граждан, желающих купить квартиру в новостройке.

«Сегодня одним из популярных способов приобретения жилья для россиян является ипотека. Программа поддержки спроса, на наш взгляд, оказалась очень своевременной и эффективной, но дисбаланс предложения и резко возросшего спроса привел к нормальному экономическому эффекту коррекции цен. Застройщики не были готовы к такому спросу, так как экономический строительный цикл составляет 2-4 года от покупки земли и найма подрядчиков до полной сдачи объекта. При этом очевидно, что уровень обеспеченности комфортным жильем для граждан России и, в первую очередь, в регионах стоит остро, поэтому мы поддержим, если правительство примет решение о продлении программы», - сказал Николай Васев.

Он напомнил, что за последние три года инфляция стабильно находилась на уровне 4%. При этом ключевая ставка была в районе 7%. В начале 2020 года Банк России стремительно снижал ее — до уровня 4,5%, что повлияло на существенное сокращение ставок как по вкладам, так и по кредитованию, в том числе и по ипотеке во всех сегментах. Покупая новую квартиру, люди зачастую продают старую, которую другие приобретают тоже в ипотеку.

По его словам, текущий жилой фонд в пересчете на жителя страны составляет около 25 квадратных метров на человека, при том, что в европейских странах этот показатель в полтора и более раза выше. С учетом того, что средний возраст жилого фонда в РФ составляет около 30 лет, то потребность в комфортном жилье на текущий момент остается достаточно актуальной.