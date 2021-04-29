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Недвижимость

Псковичам объяснили, зачем знать кадастровый номер объекта недвижимости

05.05.2021 19:50|ПсковКомментариев: 0

В Кадастровой палате по Псковской области объяснили, зачем нужно знать кадастровый номер объекта недвижимости.

Нередки случаи, когда заявители не знают, внесены ли сведения об их объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), либо не знают кадастровые номера своих объектов, пояснили Псковской Ленте Новостей в учреждении. Кадастровый номер - это уникальный номер объекта недвижимости, присвоенный ему при постановке на кадастровый учет.

«Зная кадастровый номер, можно узнать сведения об объекте недвижимости в режиме онлайн с помощью сервисов "Публичная кадастровая карта" и "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online", которые доступны на главной странице сайта Росреестра. Если кадастровый номер объекта недвижимости неизвестен, узнать его можно по адресу», – рассказала специалист Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

При использовании справочной информации для просмотра доступна общая информация по выбранному объекту недвижимости - это условный номер, дата постановки на кадастровый учет, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость и так далее.

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН.

Также подать запрос можно при личном в любом отделении МФЦ, не зависимо от местонахождения объекта недвижимости, и при описании объекта недвижимости, не зная кадастрового номера, в обязательном порядке необходимо указывать его адрес и площадь.

«Если сведения об объекте недвижимости отсутствуют в ЕГРН и объекту не присвоен кадастровый номер, то с ним невозможно совершить сделку и зарегистрировать свое право в органе регистрации прав. В таком случае нужно обратиться с заявлением о внесении ранее учтенного объекта недвижимости в МФЦ. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на объект недвижимости», – добавила эксперт.

Теги: #недвижимость #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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