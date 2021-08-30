Недвижимость

Псковским семьям с детьми предлагают взять льготную ипотеку

Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый и последующий ребенок, а также семьи, в которых есть ребенок любого возраста с подтвержденной инвалидностью, даже если он единственный, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке до 6% на срок до 30 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Объем кредитования – до 6 млн рублей, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Программа действует до 31 декабря 2023 года.

Требования к жилью - квартира или дом продаются юридическим лицом по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи. То есть это первичное жилье — в эксплуатации или на этапе строительства.

Как воспользоваться «Семейной ипотекой», можно узнать по ссылке.