Недвижимость

Не спешить с началом строительства собственного дома рекомендуют россиянам

Россиянам, которые только задумываются о строительстве собственного дома, стоит повременить с этим. Об этом сообщил генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

«На горизонте в 1,5 — 2 года, если, конечно, не произойдет ничего экстраординарного, можно ждать падения цен на вторичном рынке жилья, в том числе частных домовладений», — цитирует его агентство «Прайм».

Конечно, по его словам, строить или не стоить — это вопрос жизненных планов человека, в частности, того, насколько остро для него стоит вопрос с жильем в настоящий момент. Но строительство — это всегда большие расходы и не маловажно, будут они еще больше или, напротив, сократятся.

«Вторичка» должна упасть в цене в периоде ближайших двух лет. Этому, по мнению Шахурина, будет способствовать высокая стоимость ипотечных кредитов, а также скопившийся избыток предложения — многие по-прежнему покупают излишние площади с инвестиционными целями.

«Так что, если потребность не острая, можно не спешить со строительством», — посоветовал эксперт.

Часто граждане не понимают, сколько будет в итоге стоить строительство дома. И когда дом достроен, выясняют, что можно было не тратить 2 — 3 года, а купить готовый дом с землей и это было бы дешевле.

«Но, если земля уже в собственности, фундамент залит и вопрос только "стоит ли ждать падения на строительные материалы" ответ — не стоит», — считает Шахурин. Убытки поставщиков из-за падения спроса транслируются в стоимость материалов. Поэтому, несмотря на отказ Евросоюза от импорта стали из России, индекс цен на стальную продукцию выше, чем в начале года. Так что лучше материалы в полном объеме купить уже сейчас.