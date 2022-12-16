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Недвижимость

Ввод жилья в эксплуатацию в Псковской области увеличился на 6%

16.12.2022 11:46|ПсковКомментариев: 0

1 664 жилых дома общей площадью 325,6 тысячи квадратных метров построили и ввели в эксплуатацию в Псковской области в январе-ноябре 2022 года, что на 6% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

Инфографика: Псковстат

Из общего числа возведено 19 многоквартирных домов общей площадью 112,8 тысячи квадратных метров. Население построило 1 645 домов общей площадью 212,8 тысячи квадратных метров (65,4% от общего объёма жилья, введённого в январе-ноябре 2022 года), из них на участках для ведения садоводства – 273 дома площадью 25,5 тысячи квадратных метров.

В сельской местности построили 1 239 домов общей площадью 195,6 тысячи квадратных метров. Всего в январе-ноябре 2022 года построено 3 932 новых квартиры.

Объёмы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в шести муниципальных районах и городах Псков и Великие Луки.

Теги: #регион60 #строительство #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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