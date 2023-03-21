Недвижимость

В типовых новостройках предложили ужесточить правила отделки

Для первичного жилья стандарт-класса хотят ужесточить правила отделки. Предлагаются поправки в требования к таким новостройкам — с 2020 года отделка там обязательна. А именно, применять более качественные материалы и технологии. Инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Предлагается исключить использование линолеума, установить критерии качества используемых дверей (к примеру, входная дверь должна быть снабжена фурнитурой, наличниками и порогом не выше 40 мм), ввести обязательность гидроизоляции санузлов. Также сделать обязательной керамическую плитку в санузлах, и не только, уточняют «Известия».

«Нам поступает множество обращений от граждан, ставших владельцами стандартного жилья. Они жалуются на низкое качество работ и материалов. Зачастую им приходится демонтировать двери и устанавливать новые, проводить заново ремонт», — сказал Якубовский.

Также парламентарий отметил, к этому классу жилья относится до 30% новостроек в крупных городах и до 60% в субъектах.

Появление инициативы говорит о том, что застройщики не сумели наладить должным образом подготовку таких квартир к комфортного проживанию, полагает эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.