Недвижимость

Экономист опровергла слухи о повышении первоначального взноса по ипотеке до 20%

Информация о том, что Банк России якобы намерен с 1 июня повысить первоначальный взнос по ипотеке до 20%, неверна — регулятор не устанавливает таких правил. Он лишь ограничивает рискованные практики, установив надбавки для таких кредитов, рассказала профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

С 1 июня Центробанк несколько ужесточил условия, при которых банки могут не применять запретительные надбавки по ипотечным кредитам. Теперь это касается лишь заемщиков с первоначальным взносом не менее 20% и предельной долговой нагрузкой не выше 60%. Кредиты с низким первоначальным взносом останутся, но будут дороже для клиентов, объяснила эксперт агентству «Прайм».

«Это вызвало в Интернете истерику по поводу роста требований к размеру минимального первоначального взноса по ипотеке. ЦБ поторопился опровергнуть выдвинутые обвинения, хотя не все так однозначно», — полагает эксперт.

Одна из задач Банка России — обеспечить стабильность финансового рынка страны. Именно поэтому одно из требований ЦБ к банкам, выдающим кредиты — необходимость формирования резервов в зависимости от коэффициента риска, разъясняет экономист.

Высокие размеры резерва не выгодны банкам, поэтому они вынуждены балансировать между доходами от выдачи кредитов и вынужденным размером страхового резерва.

По словам экономиста, именно из-за повышения требований к формированию резервов относительно кредитного риска и разразился скандал. Продажа квартир по завышенной стоимости, но по льготным ставкам может повысить риски невозврата, причем даже при продаже такого жилья банк не сможет покрыть все убытки.

Повышение стоимости ипотечного кредита от почти нулевых ставок должно, по мнению ЦБ, охладить чрезмерно разогретый рынок жилищного строительства, снизив цены на вновь возводимое жилье, цены на которое за последнее время взлетели в некоторых регионах на 20-30%.