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Стало известно, когда сельская ипотека вновь заработает

06.09.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о планах возобновить выдачу ипотечных кредитов для села в 2024 году. Об этом он заявил в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

Министр напомнил, что 25 августа банки приостановили выдачу сельской ипотеки после повышения ключевой ставки ЦБ до 12%. Однако в 2023 году Минсельхоз планирует вернуть льготное кредитование фермерам через дополнительное финансирование в рамках подготовки нового бюджета. Также Патрушев заявил, что до конца года ведомство намерено возобновить выдачу инвестиционных и краткосрочных кредитов аграрным предприятиям. Министр выразил уверенность, что денежные ресурсы будут найдены в обозримом будущем, сообщает РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что поддержка АПК в форме льготного кредитования имеет первостепенное значение, поскольку способствует развитию сельского хозяйства.

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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