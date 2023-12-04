Недвижимость

В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках

По состоянию на 1 ноября 2023 года объем нераспроданного жилья в российских новостройках составил 71,1 млн квадратных метров, что на 5,4 млн квадратных метров больше, чем год назад, и является рекордным показателем с января 2020 года.

Доля нераспроданных квартир выросла до 67% от всего строящегося жилья, что также стало максимумом за все время наблюдений. Из 71,1 млн квадратных метров половина уже выставлена на продажу, сообщает РБК со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

По словам гендиректора «INFOline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на ситуацию повлияли рекордные темпы ввода нового жилья в 2022-2023 годах, а также снижение количества выданных ипотечных кредитов.

«На сегодняшний день продолжается проблема "провала" рыночной ипотеки — большинство сделок заключены по программам льготной ипотеки», — констатировал он.

Представитель застройщика ССК Анна Ших отметила, что пик спроса на новостройки пришелся на 2020-2021 годы, когда действовали программы льготного кредитования. Сейчас же большинство драйверов спроса исчерпали себя, считает эксперт. При этом она не ожидает снижения цен.

«Себестоимость проектов растет постоянно. Скорее можно говорить о стагнации в среднесрочной перспективе», — сказала Ших.

Эксперт компании NF Dom Наталья Сазонова также прогнозирует рост цен в пределах 15% в 2023 году.