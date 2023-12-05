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Недвижимость

Выдачи ипотеки в России достигнут максимальных 7,6 трлн рублей   

05.12.2023 10:30|ПсковКомментариев: 0

В этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов, прогнозируют аналитики ВТБ. Этот показатель почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть – 2021-го, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. 

На фоне роста ставок и мер ЦБ по «охлаждению» рынка уже в 4 квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с третьим. В следующем году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 трлн рублей (с учетом окончания госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года. С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «Россия Зовет!» выступил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин.

С изменением ценовых параметров рынок начал «охлаждаться», а россияне, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. В выдачах ВТБ льготная ипотека по итогам ноября заняла 64%, что на 10 п.п. превышает средние значения по году. В 2024 году сегмент продолжит «остужаться», а основным его драйвером, как минимум в первое полугодие, будут выступать госпрограммы.

«Стремление регулятора «охладить» рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки – сейчас главная интрига. Во многом от этого будет зависеть итоговый результат 2024 года. По нашей оценке, стоит ожидать в первую очередь продления «семейной» программы – с учетом значимости демографического фактора для государства и стремления российских семей расширить свою жилплощадь. Сегодня на «семейную» ипотеку приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка. В ходе «привыкания» рынка к работе без основной госпрограммы значение «семейной» ипотеки будет только возрастать», – сказал Сергей Бабин.

По оценке ВТБ, в случае сохранения ключевой ставки на высоком уровне большую часть 2024 года, ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в течение 2025 года. Тем не менее, россиянам, которые берут ипотеку сейчас, стоит учитывать это при планировании выплаты кредита, понимая, что первоначальную ставку вместе с нагрузкой на семейный бюджет можно будет снизить.  

С учетом повышенного интереса россиян к индивидуальным домам, который стимулировало в том числе распространение на сегмент господдержки, особое внимание в следующем году стоит уделить и частному строительству. 

«По нашей оценке, в этом году сегмент ИЖС на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД. На фоне растущей динамики спроса ИЖС должна быть оказана поддержка, но развитие этого сегмента зависит от его законодательного регулирования. В первую очередь, важен запуск субсидирования ставки проектного финансирования для крупных строительных компаний, которые пока, из-за высокой себестоимости по сравнению с многоквартирными проектами, не предлагают изобилие вариантов в частном домостроении. Для более эффективной работы необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС», - добавил Сергей Бабин.

Теги: #недвижимость #ипотека #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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