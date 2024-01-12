Недвижимость

Перед Новым годом и во время праздников россияне взяли в Сбере 75 тысяч ипотек

По данным сервиса недвижимости «Домклик», с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Сбер выдал 75,3 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 276,6 млрд рублей.

Основным драйвером спроса выступила льготная ипотека: по программам с господдержкой оформлено 48 тысяч кредитов на 210,9 млрд рублей.

В топ-5 льготных программ по количеству выдач вошли:

«Семейная ипотека» — 21,7 тысячи на 97,9 млрд рублей;

«Господдержка» — 21,5 тысячи на 84,3 млрд рублей;

«Ипотека для IT» — 2,1 тысячи на 15,9 млрд рублей;

«Арктическая ипотека» — 1,9 тысячи на 9,0 млрд рублей;

«Дальневосточная ипотека» — 0,6 тысячи на 2,7 млрд рублей.

Аналитики Домклик отметили, что «Семейная ипотека» после долгого перерыва вновь вышла на первое место по количеству выдач, опередив «Господдержку» — традиционно самую популярную программу. До этого «Семейная ипотека» лидировала с февраля по апрель 2023 года, когда из-за расширения условий она стала доступной большему числу россиян, что увеличило спрос.

Также стоит отметить, что новая программа — «Арктическая ипотека» — уже обогнала по востребованности «Дальневосточную ипотеку». Возможно, в 2024 году покупательский интерес продолжит смещаться в сторону арктических регионов.

«Больше всего ипотечных кредитов и по базовым, и по льготным программам было выдано Московской области (6,1 тысячи) и Москве (4,8 тысячи). Также в пятёрку лидеров по количеству выдач в предновогодние две недели и в праздники вошли Краснодарский край (4,6 тысячи), Санкт-Петербург (3,7 тысячи) и Тюменская область (3 тысячи)», - сказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Топ-15 регионов по количеству выдач ипотечных кредитов. Данные Сбера с 15 декабря 2023 по 8 января 2024.