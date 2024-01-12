Перед Новым годом и во время праздников россияне взяли в Сбере 75 тысяч ипотек

По данным сервиса недвижимости «Домклик», с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Сбер выдал 75,3 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 276,6 млрд рублей.
Основным драйвером спроса выступила льготная ипотека: по программам с господдержкой оформлено 48 тысяч кредитов на 210,9 млрд рублей.
В топ-5 льготных программ по количеству выдач вошли:
Аналитики Домклик отметили, что «Семейная ипотека» после долгого перерыва вновь вышла на первое место по количеству выдач, опередив «Господдержку» — традиционно самую популярную программу. До этого «Семейная ипотека» лидировала с февраля по апрель 2023 года, когда из-за расширения условий она стала доступной большему числу россиян, что увеличило спрос.
Также стоит отметить, что новая программа — «Арктическая ипотека» — уже обогнала по востребованности «Дальневосточную ипотеку». Возможно, в 2024 году покупательский интерес продолжит смещаться в сторону арктических регионов.
«Больше всего ипотечных кредитов и по базовым, и по льготным программам было выдано Московской области (6,1 тысячи) и Москве (4,8 тысячи). Также в пятёрку лидеров по количеству выдач в предновогодние две недели и в праздники вошли Краснодарский край (4,6 тысячи), Санкт-Петербург (3,7 тысячи) и Тюменская область (3 тысячи)», - сказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
Топ-15 регионов по количеству выдач ипотечных кредитов. Данные Сбера с 15 декабря 2023 по 8 января 2024.
|
|
Регион
|
Кол-во выдач, тыс. шт.
|
1
|
Московская область
|
6,1
|
2
|
Москва
|
4,8
|
3
|
Краснодарский край
|
4,6
|
4
|
Санкт-Петербург
|
3,7
|
5
|
Тюменская область
|
3
|
6
|
Свердловская область
|
3
|
7
|
Республика Башкортостан
|
2,9
|
8
|
Республика Татарстан
|
2,6
|
9
|
Ростовская область
|
2,1
|
10
|
Новосибирская область
|
1,8
|
11
|
Челябинская область
|
1,7
|
12
|
Чеченская Республика
|
1,6
|
13
|
Ленинградская область
|
1,5
|
14
|
Ставропольский край
|
1,5
|
15
|
Пермский край
|
1,5