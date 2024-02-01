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Недвижимость

В Центробанке допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки

06.02.2024 07:43|ПсковКомментариев: 0

В Центробанке (ЦБ РФ) допустили точечное продление льготной ипотеки под 8%. По отдельным социальным или региональным сегментам это возможно, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Он добавил: идея запуска программы в 2020 году была правильной. Однако она получила обратный эффект, когда начала предлагаться системно. Возникла концентрация таких кредитов в регионах, которые могут позволить себе активное строительство и без льготной ипотеки.

Льготная программа под 8% будет действовать до июля 2024-го. В прошлом году подобные программы выступали драйвером рынка жилищного кредитования и всей строительной отрасли, отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.

По ее словам, на фоне анонсированного завершения госпрограмм и введения ограничений со стороны ряда финорганизаций в этом году спрос на льготную ипотеку увеличился еще сильнее.

Однако сейчас сложилась ситуация, когда льготными программами зачастую пользуются люди, покупающие квартиры, чтобы потом их сдавать, считает генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев. В общей доле продаж на «инвестиционную» недвижимость в зависимости от региона приходится порядка 15-25%, пишут «Известия».

Условия по льготной ипотеке нужно перестраивать, уверен доцент, директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Он подчеркнул: такие меры поддержки нагружают бюджет. Также появляются риски финансового пузыря. Следует увеличить первоначальный взнос и ограничить категории граждан, которые могут воспользоваться льготными условиями, считает эксперт.

Теги: #недвижимость #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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