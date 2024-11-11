Недвижимость

«Росгосстрах» запустил акцию «Зимний вальс» с выгодой до 25% при страховании жилья

С 16 декабря «Росгосстрах» запустил акцию по страхованию квартир и строений «Зимний вальс», предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Согласно условиям договора, заключенного по акции «Зимний вальс», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

«Только за прошлый год общий объем выплат «Росгосстраха» по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2 млрд рублей. И подобная статистика фиксируется из года в год, при этом суммы выплат только растут. Ущерб из-за неблагоприятных природных явлений, подтоплений, пожаров, противоправных действий третьих лиц, других событий — эти и другие риски входят в страховые продукты нашей компании. Миллионы наших клиентов чувствуют себя спокойно благодаря полису от «Росгосстраха», — говорит член правления — руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — За первые три квартала наша компания оформила более 2,26 млн полисов страхования жилья граждан — это и новые полисы, и договоры, которые наши клиенты продлевают из года в год: они знают, что в случае неблагоприятных событий «Росгосстрах» выполнит все взятые на себя обязательства и оперативно произведет выплату. В востребованности наших страховых предложений есть и заслуга специалистов «Росгосстраха», разрабатывающих удобные и привлекательные для собственников жилья страховые программы. И, конечно, наших агентов, которые могут не только правильно подобрать подходящую конкретному клиенту программу страхования, но и первыми придут на помощь при наступлении страхового случая. Сейчас мы стараемся сделать работу наших агентов еще более эффективной, активно внедряем новую цифровую платформу «Флагман» и совершенствуем Личный кабинет клиента «Росгосстраха», чтобы уйти от бумажных полисов, ускорить процессы заключения договоров и выплаты возмещения, и в целом за счет цифровизации сделать еще более простыми и комфортными все процессы взаимодействия страхователя и нашей компании».

Акция «Зимний вальс» действует до 15 марта 2025 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru

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