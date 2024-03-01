Недвижимость

В Счетной палате отметили улучшение ситуации с незавершенным строительством в РФ

Счетная палата РФ представит в мае свою оценку объема незавершенного строительства в России в 2023 году. При этом, по предварительной оценке, он сокращается. Об этом в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме «Россия» сообщила исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова.

«Не могу пока прокомментировать никаких цифр по 2023 году, потому что отчетность еще формируется. Я думаю, что ближе к маю эти цифры будут более понятны, но уже могу сказать, что в 2023 году складывалась достаточно позитивная динамика», - цитирует ее ТАСС.

Изотова напомнила, что на 1 января 2023 года объем незавершенного строительства в России составлял около 3 тыс. объектов на сумму более 200 млрд рублей. По 295 объектам в 2023 году были приняты те или иные управленческие решения: о продолжении или завершении строительства, списании или приватизации. Улучшению ситуации, по ее словам, способствует реализация правительством дорожной карты и создание на федеральном уровне межведомственной комиссии по этому вопросу.