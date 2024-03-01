Недвижимость

Возведение трёх домов для расселения аварийного жилья продолжается в Новосокольниках

Строительство трёх многоквартирных домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда продолжается в Новосокольниках в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Виталий Соловьев / Telegram

Один из домов находится на улице Речной. В нем будет расположено 44 квартиры с полным благоустройством, включая центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, центральное водоотведение и природный газ.

Кроме того, планируется полностью благоустроить дворовую территорию: установить детскую и хозяйственную площадки, организовать парковку для автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения с учетом установленных законодательством нормативов.

«Проектно-сметная документация на строительство объекта прошла государственную экспертизу. Просьба жителей, проживающих на данной улице, с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с процессом строительства», - добавил Виталий Соловьев.