Недвижимость

Спрос на дачи в России рекордно вырос на 31%

Россияне стали массово интересоваться покупкой дач, по сравнению с прошлым годом спрос на них вырос уже на 31%, рассказали 14 апреля в федеральной компании «Этажи».

«В начале текущего года ажиотажный спрос был на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, но с начала апреля резко вырос интерес к покупке дач и земельных участков в садовых обществах, естественно, буквально за несколько дней вблизи крупных городов скупили все самые дешевые лоты», — рассказывает руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Одной из причин столь резкого увеличения интереса к покупке дач эксперт считает сокращение доступного предложения в сегменте ИЖС, а также возможности приобретения дач по льготным ипотечным программам.

«Основными покупателями являются семьи с детьми, частные инвесторы, а также те, кто планирует строить на дачных землях дом для постоянного проживания в качестве альтернативы выросшим в цене квартирам. Вблизи крупных городов часть дачных обществ имеют более выгодное расположение, чем новая коттеджная застройка, а цены на земельные участки оказываются ниже, чем в сегменте ИЖС», — поясняет Сауков.

По его словам, в первую очередь скупаются самые дешевые варианты, это в том числе участки, требующие отсыпки или со старыми домами под снос. В некоторых особо популярных локациях из-за изменения структуры предложения средняя стоимость дач выросла по сравнению с прошлым годом в 1,5–2 раза, поскольку скупили все самые бюджетные объекты.

При этом часть из них приобрели инвесторы, которые выставляют приобретенные зимой участки с наценкой 25–30%, пишут «Известия».

«Пик спроса на дачи в этом году еще только впереди, мы ожидаем, что он может вырасти еще на 15–20%, в том числе из-за риска ограничения льготных ипотечных программ, которые позволяют сейчас покупать дачи по рекордно низкой ипотечной ставке, а также брать кредит в том числе на строительство дома собственными силами», — подытожил эксперт.