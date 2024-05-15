Недвижимость

Спрос на малогабаритные квартиры снизился в России

Спрос россиян на покупку малогабаритных квартир снизился с начала года, рассказали участники рынка. В частности, доля однушек на вторичном рынке, которые приобретают в ипотеку, уменьшилась в 1,5 раза, рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

Без ипотеки в мае 2023 года студии и однушки в новостройках покупали 75%, в этом году — 70,6%, а вторичка снизилась почти на 12%.

Это подтвердил и основатель сервиса по продаже новостроек OPENCITY Евгений Дружинин, указав, что падение интереса зафиксировано не только на однокомнатные квартиры, но и на студии, пишут «Известия».

«Падение связано с завершением многих льготных программ. В то время как хорошие ставки предлагаются покупателям в рамках семейной и IT-ипотеки. Вместе с тем пользующиеся этими программами россияне предпочитают приобретать квартиры большей площадью и большим количеством комнат», — считает эксперт.

Директор по аналитике и маркетинговым концепциям Pioneer Екатерина Петрова отметила, что по итогам четырех месяцев 2024 года на рынке новостроек Москвы в старых границах наблюдается небольшое снижение доли малогабаритных квартир относительно 2023 года.