Недвижимость

Прибыль девелоперов предложили ограничить из-за роста цен на жилье

Норму прибыли девелоперов, которые ведут высокомаржинальные проекты, предлагают ограничить. Цель — повышение доступности жилья и контроль за ценами. С такой просьбой в адрес вице-премьера Марата Хуснулина обратилась зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она пояснила, что речь может идти об ограничении прибыльности в 20%.

По ее словам, похожая практика использовалась при строительстве в советское время. При этом депутат добавила, что предварительно необходимо проводить экспертизу высокомаржинальных проектов и считать затраты на строительство, после чего разрешать продажу недвижимости, пишут «Известия».

В документе она просит вице-премьера рассмотреть возможность включения такой меры в состав мероприятий нацпроекта, направленного на повышение доступности жилья.

«Ограничение нормы прибыли наряду с расширением источников финансирования проектов, предоставлением земельных участков на льготных условиях, госсофинансированием развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры активно обсуждаемым сегодня в правительстве, Госдуме, экспертном сообществе, может стать эффективным инструментом снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке», — говорится в письме парламентария.

Согласно данным доклада о росте цен на жилье в России, подготовленного аналитической компанией «СМ Про», по состоянию на 20 мая 2024 года и представленным экспертами на заседании Общественной палаты, на первичном рынке за последние пять лет цены выросли в 2,2 раза.

Хотя доля стоимости материальных затрат (включая материалы, детали, конструкции) снизилась в 1,7 раза — с 45% до 27%. А вот доля, включающая прочие затраты и прибыль девелоперов, напротив, увеличилась на 54%. При этом пять лет назад она была 32%, а 10 лет назад — 23%.