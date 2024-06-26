Недвижимость

«Доходный дом» ХIХ века в Пскове оборудуют системой кондиционирования воздуха

Историко-культурная экспертиза одобрила проект устройства системы кондиционирования воздуха в «Доходном доме» на Октябрьском проспекте, 4 в Пскове. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото с Яндекс. Карты

Здание в центре Пскова нежилое, используется в административных целях. Проектно-сметную документацию для устройства системы кондиционирования воздуха разработали в рамках договора с ООО «Псковнефтепродукт». Разработало проект ООО «Промжилстрой».

Объект культурного наследия регионального значения «Дом доходный» ХIХ века - «Дом жилой доходный Викенгейзера» расположен по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 4 (ранее - улица Сергиевская, 16). Здание является ярким примером доходного дома в стиле эклектики в рядовой городской застройке начала ХХ века и имеет большое градообразующее значение в формировании фронта застройки площади, расположенной на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Советской в историческом центре Пскова.