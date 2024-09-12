Недвижимость

Великолучанка стала героиней телепрограммы «Мужское и женское»

Жительница Великих Лук Диана Лысаченко стала героиней программы «Мужское и женское» на Первом канале. Девушка борется за право пользоваться наследственным имуществом, которое ей досталось после смерти бабушки.

Скриншот: Первый канал

Диана Лысаченко получила в наследство дом и квартиру в бараке. Единовременно с ней в наследство вступили ее дядя и тетя. Ее наследственная часть составляет одну треть полученного имущества.

Девушка обращалась к нотариусу, однако другие родственники так и не появились для обсуждения документов. На данный момент тетя и дядя пользуются наследством и проживают в полученном имуществе.

Героиня программы снимает комнату в общежитии. После смерти бабушки она вернулась из Москвы в Великие Луки, где до сих пор борется за право пользоваться наследственным имуществом.