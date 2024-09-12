Недвижимость

«Росгосстрах» в первом полугодии выплатил за дома и дачи россиян почти 1,3 млрд рублей

По результатам первого полугодия «Росгосстрах» остается безоговорочным лидером по страховым выплатам за ущерб, причиненный домам, коттеджам, дачам и другим строениям, принадлежащим гражданам страны. Объем выплат компании своим клиентам в этом сегменте составил почти 1,3 млрд рублей. Как свидетельствует статистика Банка России, отражающая результаты работы страховой отрасли в январе-июне 2024 года, на долю «Росгосстраха», который вскоре отметит 103 годовщину со дня своего основания, приходится почти четверть (24,3%) возмещения по договорам страхования строений россиян.

«Госстрах, учрежденный декретом Совнаркома от 6 октября 1921 года, начинал свою деятельность именно с огневого страхования, обеспечивая финансовой защитой крестьянские дома. И «Росгосстрах», будучи его прямым преемником, считает страхование недвижимости граждан одним из ключевых направлений своей деятельности, — говорит член правления — руководитель блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — В первом полугодии более чем 1,25 млн клиентов доверили нам защиту своих домов и дач. Сумма ответственности нашей компании по договорам, действовавшим на конец июня, составляет почти 3,2 трлн рублей, это больше, чем у других ведущих игроков страхового рынка».

Статистика «Росгосстраха» показывает, что владельцы частных строений обращаются после страховых событий чаще, чем собственники квартир. А самыми распространенными причинами для обращений являются различные природные катаклизмы: ураганные ветра, ливни с грозами, подтопления. На них приходится порядка 75-80% заявлений от страхователей. И погодные сюрпризы этого года подтвердили эту тенденцию. Так, выплаты «Росгосстраха» по паводкам в этом году превысили 430 млн рублей, что почти в 5,5 раза больше, чем возмещение за аналогичные страховые случаи в 2023 году.

Впрочем, самыми разрушительными по последствиям для строений являются пожары, после которых зачастую не остается ничего, кроме фундамента. Как рассказала начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, в первом полугодии пожары стали причиной 16% обращений по полисам страхования домов и дач. А самую крупное возмещение получил страхователь из Московской области — компания выплатила ему за сгоревший дом 18,8 млн рублей.

«Наши агенты всегда рекомендуют своим клиентам страховать жилье на его реальную стоимость и не пытаться сэкономить, занижая страховую сумму. Ведь заниженная при заключении договора стоимость строения автоматически снижает и размер страхового возмещения, и его может не хватить на то, чтобы оперативно восстановить жилье, — отмечает Юлия Серова. — В последние годы на фоне роста цен на недвижимость и строительные материалы россияне стали более сознательно подходить к этому вопросу, понимая, что страховая сумма в их полисе должна быть адекватной реальным рыночным ценам на дом или дачу».