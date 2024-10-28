Недвижимость

В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физлиц

В России могут освободить старших по дому от налога на доходы физлиц, рассказал замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко.

Он напомнил, что в настоящее время старшие по дому получают зарплату по решению собрания жильцов. Она зависит от числа квартир в доме и в больших городах, где сосредоточены крупные по площади жилые комплексы, еще может составлять приемлемую сумму, пишет РИА Новости.

«Но при любом раскладе такой доход считается прибылью, и получатель платит НДФЛ и страховой взнос в размере 30%. При этом чаще всего должность старших по дому занимают активные пенсионеры, которые, даже если они получают минимальную зарплату в 5 тысяч рублей, уже считаются работающими, и тогда их пенсия не индексируется», - отметил депутат.

В результате, добавил он, управдомы отказываются от своей работы, так как из-за 2-3 тысяч рублей не готовы терять индексацию пенсии.

«В рамках пакета законопроектов, меняющих налоговое законодательство, мы сейчас рассматриваем законодательную инициативу, предлагающую вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы их доходов, назвать их не "зарплатой" или "прибылью", а вознаграждением в случае, если нет именно трудового договора», - уточнил депутат.

Он пояснил, что соответствующие поправки в настоящее время находятся на рассмотрении ко второму чтению в Госдуме.