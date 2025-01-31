Недвижимость

Правила съёма

В настоящий момент оформлять ипотеку невыгодно и проблематично, поэтому многие предпочитают снимать жилье, а свободные деньги при их наличии кладут на депозит до лучших времён. Смещение спроса в сторону аренды не могло не сказаться на её стоимости и количестве предложений. Наймодатели не стесняются поднимать цены и выставлять дополнительные условия, на которые квартиранты зачастую вынуждены соглашаться за неимением лучшего. Не дремлют и мошенники, которые завлекают доверчивых граждан привлекательными, но несуществующими вариантами.

Псковская Лента Новостей узнала, какие квартиры наиболее востребованы у жителей Пскова и Великих Лук, кому проще всего найти подходящую жилплощадь, с какими сложностями сталкиваются семьи с животными, для чего нужно составлять договор, и как не попасться на уловки злоумышленников.

Выгоднее арендовать

В настоящее время на популярном сайте размещено порядка 200 объявлений по запросу «снять квартиру на длительный срок в Пскове». Большинство собственников предлагают в найм «однушки» - таких предложений на момент написания материала было 118. Также на выбор арендаторов представлены 42 «двушки». Меньше всего «трёшек» и квартир с большим количеством комнат.

Самая дешевая «однушка» обойдётся в 9 тысяч рублей, такое предложение всего одно. Квартира расположена в центре на восьмом этаже девятиэтажного дома и позиционируется как «эконом-вариант»: старенький ремонт, почти полное отсутствие мебели и техники. Все остальные однокомнатные квартиры стоят свыше 11 тысяч в месяц, чем лучше состояние и район - тем дороже. В среднем в «однушку» с хорошим ремонтом можно заехать за 15 тысяч плюс коммуналка, в новостройках жилье дороже - встречаются варианты от 20 тысяч рублей при наличии качественной отделки, мебели и техники. Недорогие «двушки» расположены на Завокзалье (от 11 тысяч рублей) и Запсковье (от 14 тысяч), зачастую они в неприглядном состоянии. Хотите современный ремонт, новую мебель и технику - приготовьтесь выложить 20-30 тысяч рублей. Цены на «трёшки» начинаются от 18 тысяч рублей, самые дешевые, соответственно, не слишком комфортабельные и в отдаленных районах.

«На данный момент цены находятся в состоянии стагнации, они стоят на месте. Во второй половине прошлого года стоимость арендного жилья выросла на 20-30% процентов. В первую очередь, это связано с заградительными ставками по ипотеке, которые сейчас составляют от 30%. И даже под такой процент получить кредит практически нереально, потому что ты должен быть идеальным заёмщиком, требования стали строже. Сегодня из десяти желающих, наверное, только 3-4 смогут взять ипотеку. Поэтому аренда подорожала, сейчас выгоднее снимать, чем купить», - описал ситуацию на рынке сотрудник псковского агентства недвижимости «Диалог» Александр Мальцев.

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В качестве примера он привёл однокомнатную квартиру, цены на покупку которой в среднем составляют 3 миллиона. Даже при наличии хорошего первоначального взноса (до 1 млн рублей) ежемесячный платёж составит порядка 40 тысяч в месяц. Как и говорилось выше, снимать такую же квартиру можно значительно дешевле.

Наибольший интерес к съёмным квартирам в Пскове наблюдался летом и в начале-середине осени. «Спрос был просто сумасшедший, а предложений очень мало. За каждую выставленную квартиру велась чуть ли не борьба, телефон разрывался, - вспомнил местный агент по недвижимости. - После Нового года на рынке аренды небольшое затишье, тут два варианта: либо у людей нет лишних денег после праздников, может, зарплату ещё не получили, либо просто пережидают какой-то момент. У меня скопился некий пул квартир, и даже неплохие варианты пока не сдаются. Хотя это всё волнообразно: сегодня нет, завтра пришли и все квартиры сняли».

Самые востребованные и дорогие

Несколько иная ситуация сложилась в Великих Луках. Спрос на аренду жилья здесь всегда был и сохраняется до сих пор. Дело в том, что в южной столице региона не слишком много квартир для съёма, а желающих в них заселиться хоть отбавляй. Повышенный интерес к аренде связан не только с недоступностью ипотеки. Во-первых, в городе мало новостроек, помещения в которых зачастую приобретают под сдачу. Во-вторых, Великие Луки - промышленный центр, здесь много заводов и прочих объектов, где работают иногородние специалисты и уроженцы других стран, для которых работодатели снимают жилье. Кроме того, в город приезжает много «командировочных» и студентов, которые тоже часто нуждаются в аренде квартир на длительный срок.

Ценники сопоставимы с псковскими, а свежие варианты разлетаются, как горячие пирожки.

«По аренде ничего не поменялось, она востребована, квартиры снимаются в течение двух часов после публикации объявления. Хорошие варианты очень быстро уходят, потому что желающих снять много, а квартир мало. С ценами тоже всё по-прежнему, они стабильны. «Однушка» без ремонта стоит в районе десяти тысяч, если получше - от 15 до 20. Старенькие «двушки» сдаются от 15-ти тысяч в месяц плюс коммуналка, от 20 уже будет более или менее. За 25 тысяч можно найти хорошую двухкомнатную квартиру с ремонтом. «Трёшки» в хорошем состоянии ближе к 30-ке будут, а без ремонта - от 15-ти тысяч в месяц», - рассказал старший специалист великолукского агентства недвижимости «Земли 60» Денис Чистов.

В конце января в южной столице региона сдавались менее 50 квартир, из них 16 «однушек» и 22 «двушки». Самая дешевая однокомнатная в удовлетворительном состоянии стоила 11 тысяч рублей в месяц. Самая дорогая, которая нам повстречалась, - четырехкомнатная с «евроремонтом» за 70 тысяч в месяц.

«У нас больше востребованы «двушки», потому что часто организации снимают, а им чем больше квадратов, тем лучше - больше сотрудников смогут поселить. Семьи с детьми тоже чаще выбирают двухкомнатные. «Однушки» в основном снимают студенты, либо пары, одинокие люди, пенсионеры», - уточнил Денис Чистов. Наниматели отдают предпочтение квартирам с мебелью, это понимают и собственники: оснащенная всем необходимым недвижимость стоит дороже и сдастся быстрее. Этажность и расположение дома особой роли при выборе жилья не играет.

У псковичей предпочтения немного отличаются. Самые востребованные в областном центре - однокомнатные квартиры, они же и самые дорогие по цене за квадрат. Считается, что «однушки» наиболее универсальны, они подходят как для жизни в одиночку, так и вдвоем, и втроем с маленьким ребенком. Большинство псковичей не любят первые этажи, хотя порой встречается именно такой запрос. «Как правило, первый этаж выбирают те, кто к нему привык, либо имеющие проблемы с ногами, спиной, инвалидность, люди в возрасте. Также не любят крайние этажи, потому что многие наелись проблемами с крышей. Если этаж верхний и есть лифт, то ещё ничего, а если пятый в доме без лифта, такие квартиры хуже всего смотрят», - заметил Александр Мальцев. Самые востребованные районы для съёма жилья в Пскове - Центр и Завеличье, также набирает популярность Запсковье, где активно развивается инфраструктура.

Классика - без детей и животных

Требования к квартирантам в Пскове и Великих Луках примерно одинаковые. Классика - без детей, без животных. И если с первыми квартиру найти вполне реально, то с питомцем точно возникнут трудности, особенно, если он не один. На хорошее жилье с современным ремонтом определенно рассчитывать не стоит.

О сложностях владельцев четвероногих, не имеющих собственной жилплощади, нам рассказала псковичка Анастасия Гукова, которая снимает квартиру вместе с хаски и котом. Поиск съемного жилья всегда был для нее огромной проблемой, несмотря на то, что её питомцы обученные и воспитанные. Владелица всегда гарантирует хозяевам, что в случае непредвиденных ситуаций готова возместить ущерб за свой счет, в том числе переклеить обои, купить новые шторы, поменять мебель. Однако многие собственники, в том числе указывающие в объявлениях возможность проживания с животным, отказывают, как только узнают, что собака большая. Некоторые сразу кладут трубку, другие внимательно слушают, а после перестают выходить на связь.

Фото из личного архива Анастасии Гуковой

Некоторое время Анастасия проживала в Волгограде, там найти жилье оказалось проще, так как предложений гораздо больше. По возвращении в Псков на поиски квартиры ушло два месяца. Варианты, куда допускались животные, попадались, но слишком дорогие. «За однокомнатную квартиру в обычном состоянии, ничего сверхъестественного, требуют по 30-35 тысяч в месяц. Есть нормальные по соотношению цена-качества, но туда нельзя с питомцами. Самое обидное было видеть объявления, в которых написано «строго без домашних животных», при этом квартиры убитые, с раздолбанными полами, без мебели или с облупленной советской, со старыми окнами и ободранными обоями. С такими людьми мы не связывались», - рассказала горожанка.

В настоящее время она снимает «двушку» в очень удручающем состоянии. Зато повезло с владельцами, с которыми удалось найти общий язык и даже подружиться.

«Ввиду того, что помещение в плохом состоянии, для них было неважно, испортят ли что-то животные. Единственная их претензия к прошлым съемщикам - кот сильно подрал шторы. Меня поражают люди, которые так относятся к чужому имуществу, заезжают в квартиры и спокойно там все портят. Их кошки обдирают обои, мочатся на ковры, хозяева с этим ничего не делают и допускают порчу имущества, не ухаживают за своими животными, допускают туалет дома в неположенных местах, и потом не хотят брать на себя ответственность. В итоге собственники больше не пускают квартирантов с питомцами, и ответственные владельцы с нормальными животными потом не могут найти квартиру», - негодует псковичка.

По её словам, очень важно наладить нормальное взаимодействие с арендодателем, это добавляет спокойствия и ему, и квартирантам. Также необходимо наличие договора, в котором стоит чётко прописать все нюансы: в какой срок и при каких условиях арендатор покидает жилье, в каком состоянии оно находилось на момент заезда и прочие моменты. Горожанка заметила, что обычно не указывает в документах вещи, касающиеся проживания с животными, всё исключительно на доверии и устных договоренностях с собственником. Однако при заселении она тщательно фотографирует квартиру и фиксирует все возможные неисправности, в каком состоянии мебель, обои, ковры, подоконники и прочее, а также сохраняет скриншоты переписки с владельцем. Однажды это уже пригодилось: предыдущий арендодатель заявил, что текущий кран и проблемы с электрикой - вина квартирантов. Благодаря скриншотам и фото удалось доказать, что проблемы существовали уже на момент заезда, но жилье пришлось сменить, потому что нормального взаимодействия так и не получилось.

Псковские и великолукские риелторы подтверждают, что квартирантов с животными мало кто хочет пускать. Понять собственников можно: они не знают, насколько хорошо человек ухаживает за питомцем, соблюдает ли он чистоту, не будут ли после его отъезда летать пух и разноситься неприятные ароматы.

В Пскове нашлось более 20 квартир, куда потенциально можно заселиться с животными. Самый дешевый вариант - «однушка» на Завокзалье за 12 тысяч в месяц. Простенькая, частично с мебелью и техникой, хозяин требует залог в размере месячной оплаты. В Великих Луках размещено 7 подобных объявлений, самая дешевая квартира стоит 13 тысяч, там есть мебель, техника и свежий ремонт. Сколько именно четвероногих туда готовы пустить, не указано. Как показывает практика, чем больше животных - тем сложнее найти съемное жилье.

«И с одной-то кошкой часто отказывают, а с тремя был тот ещё квест. С учётом того, что в Великих Луках в целом вариантов для съема немного, и не все они адекватны по цене, поиски заняли около месяца. Обращались к риелторам, сами постоянно мониторили Авито, в итоге выскочило подходящее объявление, причем от хозяина. Естественно, «бабушкина» квартира без ремонта, однушка, но вполне пригодная к временному проживанию и даже с мебелью. Хозяин рассказал, что до нас там жила девочка с кошкой, против животных он ничего не имеет, но с учетом того, что очередные жильцы могут быть с питомцем, ремонт не делает», - поделилась великолучанка Татьяна, которая снимала квартиру со своими подопечными.

За аренду она платила 10 тысяч рублей ежемесячно плюс коммунальные платежи. Великолучанка заметила, что владелец недвижимости оказался очень отзывчивым и понимающим человеком, при поломке холодильника довольно оперативно купил новый. При заселении он не озвучивал никаких требований, кроме даты перевода средств и способа оплаты квитанций, не просил составлять договор, но квартиранты на этом настояли. «Просто на всякий случай, всякое бывает. С бумажкой на руках как-то спокойнее», - подчеркнула наша собеседница.

«Только с российским паспортом»

Эксперты подтверждают, что наличие правильно оформленного договора гарантирует спокойствие и безопасность как собственнику, так и квартиранту. Устные договорённости могут обернуться неприятными ситуациями, аналогичными той, в которой оказались работники организации, которым снимали жилье в Великих Луках. По нашим данным, сотрудники долгое время проживали в квартире без каких-либо проблем, а в один день вернулись с работы в абсолютно пустое помещение. Арендодатель вывез всю принадлежащую ему мебель, заранее не предупредив квартирантов, и попросил срочно съехать. Также порой встречаются собственники, которые любят внезапно наведываться несколько раз в месяц, чем доставляют дискомфорт жильцам.

«Прежде всего, нужно заключить договор на найм жилья между арендодателем и арендатором, в котором будут прописаны все пункты, в том числе штрафные санкции для обеих сторон. Например, если человек нормально живет, а арендодателю в голову стрельнуло «съезжай», пускай возвращает деньги в двойном размере. Снимать квартиру сейчас не дешево, ты платишь деньги, чтобы жить спокойно. А за тобой ещё бдят, либо вот такие сюрпризы устраивают», - подчеркнул великолукский риелтор Денис Чистов.

Он добавил, что в южной столице гораздо проще найти жилье работникам организаций, которые заключают официальные договоры с арендодателями, регистрируют их в Росреестре, платят налоги и гарантируют возмещение ущерба, если что-то пойдет не так. Также собственники охотно сдают жилье семейным парам и людям, готовым заплатить залог хотя бы в размере 5-10 тысяч. Дело в том, что в последнее время участились случаи, когда квартиранты съезжают, не оплатив коммунальные услуги за последний месяц. А вот к одиноким и студентам арендодатели относятся с подозрительностью, так как опасаются «гулянок» в квартире. Непросто снять жилье и при отсутствии российского паспорта, так как на слуху ситуации, когда на показ приходит один иностранец, а живут в итоге семеро. Однако бывает и наоборот: уроженцы других стран, особенно семьи, ведут себя порядочнее и «живут чище», чем граждане РФ.

Псковский агент по недвижимости Александр Мальцев добавил, что некоторые арендодатели не хотят сдавать жилье иностранцам еще и в связи с необходимостью их регистрировать. Также порой собственники отдают предпочтение квартирантам, имеющим прописку на территории Псковской области, и отказывают иногородним.

«Но это все индивидуально. Я, как агент, провожу беседу с человеком, чтобы понять, насколько он порядочный, платежеспособный, понимает ли суть взаимоотношений с собственником, есть ли опыт съема жилья, которое нужно оплачивать каждый месяц и содержать в порядке, не допускать жалоб соседей, приводов в полицию. Это необходимая профилактика, дабы не допускать впоследствии проблем», - подчеркнул специалист.

Он советует указывать в договоре найма срок и условия проживания, размер платы, имеющееся в наличии имущество, сторону, которая должна платить в случае поломки чего-либо, а также условия и сроки расторжения.

«Арендатор имеет право пользоваться этим помещением согласно правилам проживания и договору, ему никто не должен воспрепятствовать, потому что человек полностью оплачивает амортизацию квартиры. Хозяин имеет право ей распоряжаться (продать, сдать), но если договор уже составлен, право пользования переходит к другому человеку», - добавил Александр Мальцев. Также он рекомендует своевременно продлевать договор, фиксировать факты оплаты и по возможности заключать подобные сделки при помощи проверенных профессионалов.

«Если тебе кажется, что тебя обманывают, тебе не кажется»

Не секрет, что в сфере недвижимости, как и во многих других, орудуют мошенники. Именно поэтому лучше обращаться к специалистам, не пренебрегать оформлением документов и проявлять бдительность.

Раньше в Пскове действовали некие информационные агентства, которые предоставляли номера арендодателей после заключения договора и предоплаты. Затем клиенты самостоятельно звонили по указанному телефону, но зачастую квартира была уже сдана, либо никто не брал трубку.

«Эти информагентства просто давали информацию и брали за это деньги, вернуть которые было по сути нельзя, если только через суд. Независимо от того, снял ты квартиру или нет. Фактически люди теряли средства, и в итоге снимали жилье через обычного агента или напрямую у собственника. Ко мне приходили клиенты, чтобы я подобрал квартиру после таких информационных агентств. Мошенничество это или нет, трудно сказать, но такие случаи были», - вспомнил Александр Мальцев.

В настоящее время проявляют активность «классические» мошенники, которые предлагают в соцсетях жилье с дорогим качественным ремонтом, хорошей мебелью и техникой за небольшие деньги. Специалисты предупреждают: квартира с шикарными яркими фото за 10 тысяч рублей должна насторожить. Стоимость ниже рыночной всегда свидетельствует о том, что с жильем что-то не так.

Как правило, злоумышленники просят внести аванс, чтобы «застолбить» квартиру, на которую «выстроилась очередь», и обещают сразу после этого её показать/дать номер собственника. После получения денег они исчезают, а соискатель остается ни с чем.

Еще одна распространенная схема - «встретимся у подъезда». Квартирантов также заманивают красивой картинкой и небольшими ежемесячными платежами, как только он приходит к указанному дому, ему звонят и просят перевести определенную сумму взамен на номер квартиры, телефон арендодателя или в счет «услуг риелтора». Якобы, «произошла заминка», и «агент» не смог подойти.

«В Великих Луках тоже очень много мошенников. Есть масса объявлений, особенно в различных группах в соцсети «ВКонтакте», в которых предлагают привлекательные варианты. Мошенники просят перевести деньги, назначают показ, к примеру, в 15:00 по такому-то адресу. Соответственно, после перевода трубку никто не поднимает. Если просят перевести деньги заранее, это 100% мошенник. Никому не надо ничего переводить заранее», - подчеркивает Денис Чистов.

Он напомнил, что риелторы работают совсем по-другому. Сначала агент должен показать квартиру, затем обговариваются все нюансы, в присутствии хозяина составляется договор, производится оплата и после человек получает ключи.

В некоторых случаях действительно требуется внести аванс, но это небольшая сумма — тысяча-две рублей, и оплата производится только после показа. При этом обязательно составляется договор за подписью арендатора и арендодателя.

Кстати, в личности последнего также стоит убедиться прежде, чем вносить деньги. «Важно выяснить, что договор заключается именно с собственником, а не с его супругом/супругой, братом, тетей, дядей. Взяли паспорт, пролистали все страницы, посмотрели на предмет подделки (бывает паспорт выдан пятнадцать лет назад, а выглядит, будто только вчера). Убедились, что перед вами именно этот человек, попросили при вас заказать выписку ЕГРН с «Госуслуг», сопоставили с ней данные паспорта, чтобы понять, что этот гражданин является действующим собственником. Заодно посмотрели, есть ли какие-то обременения, ограничения, и, если все в порядке, можно заключать договор найма, внимательно прочитав каждый его пункт. При необходимости можно что-то прописать дополнительно, расшифровать. В противном случае при возникновении какой-то спорной ситуации козырей у вас никаких не будет, все ваши права будут на уровне пустых слов», - предупредил псковский риелтор. Он также рекомендует прислушиваться к интуиции и помнить фразу: «Если тебе кажется, что тебя обманывают, тебе не кажется».

Как показывает практика, многие проблемы со съемным жильем возникают по причине отсутствия договора или его неправильного составления. В настоящее время лучше не полагаться на авось и максимально прописывать все условия: от пятна на ковре или дырки на диване до графика посещений собственником. Это нужно для безопасности всех заинтересованных сторон и, возможно, упростит жизнь тем, кто захочет поселиться в этой квартире впоследствии.

Ульяна Лаблюк