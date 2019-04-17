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Политика

Принята вторая заявка на участие в праймериз «Единой России» по выборам главы Пушкиногорского района

17.04.2019 08:38|ПсковКомментариев: 0

Продолжается регистрация участников предварительного голосования «Единой России» по кандидатурам для последующего выдвижения в главы Пушкиногорского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, список пополнил генеральный директор агентства недвижимости «Основа», беспартийный Сергей Андреев.

Ранее оргкомитет зарегистрировал участником праймериз главу администрации городского поселения «Пушкиногорье», члена партии Олега Шляхтюка.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования – 26 мая.

Теги: #Единая Россия #пушкиногорский район #праймериз #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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