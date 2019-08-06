Политика

С 10 августа начинается период предвыборной агитации в псковских СМИ

10 августа начинается период предвыборной агитации в средствах массовой информации на выборах, которые состоятся в Псковской области в Единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Согласно избирательному законодательству агитация в СМИ разрешается за 28 дней до выборов, в ней участвуют только зарегистрированные кандидаты, имена которых будут в бюллетене.

Накануне избирательные комиссии, организующие выборы, провели жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в средствах массовой информации региона для кандидатов. Каждому кандидату будут предоставлены равные условия предвыборной агитации в СМИ.

Завершится агитационный период в ноль часов 7 сентября, когда наступит день тишины.

Напомним, что Избирательная комиссия Псковской области продолжает принимать заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, проводимых в регионе в Единый день голосования 8 сентября. Срок окончания аккредитации - 4 сентября до 18.00.

Подробности на официальном сайте облизбиркома в подразделе «К сведению СМИ».