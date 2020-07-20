Политика

Михаил Шауркин назвал логичным свое вступление в «Единую Россию»

Глава Дновского района Михаил Шауркин назвал свое вступление в партию «Единая Россия» логичным и понятным решением. В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, он уточнил, что этот шаг лишь продолжает ранее выбранное им направление.

«Это логичный шаг – если я стал сторонником партии, соответственно через какое-то время я должен был стать и ее членом», - пояснил он.

Комментируя свое назначение на должность и. п. секретаря местного отделения партии «Единая Россия», Михаил Шауркин отметил, что, по его мнению, «будет правильным и логичным, руководя районом, руководить на местном уровне и партией». «Это нужно, чтобы выстроить единую вертикаль власти», - подчеркнул он.

Напомним, Михаил Шауркин, в сентябре 2019 года избран на пост главы Дновского района от партии «Яблоко». В феврале текущего года на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он сообщил, что намерен вступить в ряды сторонников «Единой России». Сегодня, 21 июля, глава муниципалитета стал членом партии и возглавил в статусе и.п. местное отделение «Единой России».