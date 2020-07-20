Михаил Шауркин назвал логичным свое вступление в «Единую Россию»

Глава Дновского района Михаил Шауркин назвал свое вступление в партию «Единая Россия» логичным и понятным решением. В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, он уточнил, что этот шаг лишь продолжает ранее выбранное им направление.
Комментируя свое назначение на должность и. п. секретаря местного отделения партии «Единая Россия», Михаил Шауркин отметил, что, по его мнению, «будет правильным и логичным, руководя районом, руководить на местном уровне и партией». «Это нужно, чтобы выстроить единую вертикаль власти», - подчеркнул он.
Напомним, Михаил Шауркин, в сентябре 2019 года избран на пост главы Дновского района от партии «Яблоко». В феврале текущего года на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он сообщил, что намерен вступить в ряды сторонников «Единой России». Сегодня, 21 июля, глава муниципалитета стал членом партии и возглавил в статусе и.п. местное отделение «Единой России».