Политика

Игорь Минтусов: С вероятностью 70% Госдума останется четырехпартийной

С вероятностью 70% Госдума останется четырехпартийной после сентябрьских выборов в нижнюю палату Федерального собрания. Такой прогноз сделал известный российский политолог и политический консультант, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций «Никколо М» - первой российской PR-компании, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 марта.

С 30-процентной вероятностью в Госдуме могут появиться новые партии, считает гость студии. «Есть некоторые шансы при условии правильной кампании у партий "Яблоко", "Новые люди". Многое зависит от стратегии выборной кампании», - сказал он.

Пока, по словам политолога, сложно делать прогноз на сентябрьские выборы. При этом Игорь Минтусов не исключил, что коммунисты и либерал-демократы смогут набрать на грядущих выборах существенно больше голосов, чем на прошлых.

Также, отметил он, федеральный центр посылает сигналы, чтобы выборы прошли честно, чтобы не было фальсификаций. И, по его прогнозам, большинство оппозиционных кандидатов «не будут зарегистрированы под формальными предлогами».