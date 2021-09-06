Политика

Артем Васильев: По мере возможности будем помогать землякам

Псковские кандидаты от ЛДПР продолжают агитационные поездки по районным центрам и поселкам области. В минувшие выходные в них приняли участие кандидат в Псковское областное Собрание депутатов по одномандатному избирательному округу №4, координатор Псковского городского отделения ЛДПР Артем Васильев и волонтеры из молодежной организации.

г. Остров

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, псковская команда ЛДПР побывала в Порхове, Бежаницах, Новоржеве, Пушкинских Горах и Острове.

Во время встречи с избирателями Артем Васильев рассказывал о работе самой молодой и одновременно самой старой партии в стране, о предвыборной программе ЛДПР. Много вопросов местные жители задавали также о бессменном лидере партии Владимире Жириновском. За считанные минуты расходилась и вся агитационная продукция: газеты, буклеты, календари, кепки и ручки с партийной символикой.

г. Новоржев

Еще один итог таких встреч – индивидуальные обращения и просьбы помочь в решении той или иной проблемы. Чаще всего оза помощью обращались пожилые люди. Как правило, речь шла о содействии в покупке дорогостоящих лекарств, помощи в приобретении дров, ремонте печи.



«Мы зафиксировали все обращения и просьбы. По мере возможности будем работать с ними и помогать землякам», - пообещал Артем Васильев.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»